Esclusiva: Gervinho-Parma, c’è la firma sul rinnovo

Pochi minuti fa Gervinho si è legato ulteriormente al Parma firmando il prolungamento di contratto. L’esterno ivoriano aveva un accordo in scadenza nel 2021, ma già da qualche settimana si stava lavorando proficuamente per estenderlo per un’altra stagione. Ora c’è il nero su bianco, presto arriverà l’annuncio. La scorsa estate l’ex Roma e Arsenal era stato cercato da top club, Inter compresa, ma alla fine ha preferito restare in Emilia dove può continuare a essere protagonista e giocare con continuità.

Foto: Parma Twitter