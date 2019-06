Esclusiva: Gerbo, il Frosinone resta in pole. Entro venerdì…

Il Frosinone resta in pole per Alberto Gerbo, il centrocampista che si libererà dal Foggia dopo i noti fatti che hanno coinvolto la società pugliese. Per Gerbo sono arrivate altre proposte dalla B, ma il Frosinone conta di chiudere entro venerdì della prossima settimana.

Foto Sito Ufficiale Foggia