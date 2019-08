Esclusiva: Genoa, trattativa con lo Stoccarda per l’attaccante Donis (ex Juve)

Il Genoa pensa ancora a un tassello per l’attacco. Preziosi ha blindato Kouame, la novità delle ultimissime ore è l’interesse per Anastasios Donis, duttile attaccante greco classe 1996, nato in Inghilterra e legato da un contratto con lo Stoccarda. C’è una trattativa in corso, seguiremo gli sviluppi, Donis è arrivato giovanissimo alla Juve che lo ha mandato in prestito per diverse stagioni (Sassuolo, Lugano, Nizza) prima della decisione di cederlo allo Stoccarda nell’estate 2017. Ora il Genoa sta lavorando per riportarlo in Italia.

Foto: rheinpfalz