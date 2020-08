Mattia Perin tornerà alla Juve per fine prestito, il Genoa vorrebbe trattenerlo, sul portiere c’è anche l’Atalanta, non è una situazione semplice. E così il Genoa potrebbe decidere di andare su un altro specialista, piace non poco Gabriel che ha un contratto con il Lecce ma che potrebbe lasciare in caso di retrocessione. Il Genoa ha già mosso i primi passi, in attesa di approfondire.