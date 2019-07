Il Genoa aspetta Amione per la difesa, intanto è sempre molto attivo sul mercato internazionale. In giornata è stata formalizzata un’offerta da 500 mila euro più bonus per Robert Miskovic, centrocampista offensivo tedesco in forza ai croati del NK Osijek. Un profilo che piace non poco, il Genoa ha mosso passi ufficiali con la volontà di chiudere. Miskovic è stato valutato e apprezzato anche dalla Lazio.

Foto: Youtube