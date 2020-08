Esclusiva: Genoa, nella lista per la panchina c’è anche Italiano

Il Genoa si prepara ad accogliere Daniele Faggiano come nuovo direttore sportivo, poi penserà anche all’allenatore. Non è impossibile, ma molto difficile che rimanga Davide Nicola, è probabile che Faggiano indichi una sua soluzione. D’Aversa è apprezzato, ma come abbiamo detto oggi è più probabile che resti al Parma. Non ci sono stati contatti con Maran, mentre piace e non poco Vincenzo Italiano che ha fatto bene a Trapani (promozione dalla Serie C) e sta facendo benissimo a La Spezia, in attesa di giocarsi la Serie A durante i playoff. Profilo giovane, esprime un calcio spettacolare: Italiano (che ha avuto anche una parentesi da calciatore in rossoblù) ha un altro anno di contratto con lo Spezia, il Genoa continuerà a seguirlo.

Foto: Trapani Granata.it