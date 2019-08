Esclusiva: Genoa-Milan, dialoghi per Kouame. E André Silva…

Il Milan cerca una soluzione per il mercato in entrata. Si aggrappa ancora alla speranza Correa, ieri vi abbiamo raccontato come possa aggrapparsi a qualche last minute, per esempio James Rodriguez (oggi infortunato) se il Real Madrid prendesse un centrocampista offensivo (per esempio Bruno Fernandes). Possibilità, senza illudere nessuno. Il mercato è anche questo, quando vorresti e sei condizionato dagli esuberi. Ma occhio a qualche altra traccia degli ultimissimi giorni: non ci sono riscontri su De Paul, potrebbe aprirsi un dialogo con il Genoa. Preziosi considera Kouame incedibile, il Milan potrebbe pensarci se non sbloccasse le altre situazioni. E se per André Silva non ci fossero altre opportunità, potrebbe essere un’idea di scambio. Oggi è una traccia che va sviluppata, appartiene a diversi incastri, ma che va seguita.

Foto: Twitter personale Kouame