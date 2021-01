Esclusiva: Genoa, lavori in corso per Gaich. Lammers primo nome da Natale. Scamacca vuole la Juve

Il Genoa ha deciso di liberare Gianluca Scamacca, grande obiettivo della Juve. Le parole del direttore sportivo Marroccu che garantiva una sua conferma fino a maggio erano strumentali, noi non ci abbiamo creduto. E vi abbiamo raccontato che l’obiettivo di Scamacca è quello di andare alla Juve, l’accordo con il Sassuolo non sarebbe un problema, non obbligatoriamente con obbligo di riscatto. Occhio, quindi, ma non da oggi. Intanto, Scamacca non è stato convocato per la trasferta di Bergamo per piccoli fastidi muscolari dopo i 120 minuti in Coppa Italia. Intanto, ribadiamo due piste: la prima che vi abbiamo raccontato in anteprima il 25 dicembre, al Genoa piace Lammers, accostato recentemente a diverse (troppe) società. E poi vanno avanti i lavori per Gaich, extracomunitario, che potrebbe anche essere un investimento a prescindere. Così Scamacca oggi si riposa, la Juve lo aspetta. Le alternative per Scamacca sono, come già anticipato, Bologna e Parma, oggi l’Udinese non è in corsa.

