Esclusiva: Genoa, incontro per chiudere Mustafi. E Vogliacco va al Benevento

Il Genoa non si ferma a Vasquez (pronti quattro anni di contratto) per la difesa. In giornata ci sarà un incontro per definire l’arrivo di Shkodran Mustafi, classe 1992, svincolatosi recentemente dallo Schalke 04. C’è già una base di intesa, Mustafi ha detto sì e ora si perfezionano gli ultimi dettagli. Un altro colpo importante per la rivoluzione del Genoa che si presenta con tante novità. Nel frattempo Alessandro Vogliacco, il difensore centrale prelevato dal Pordenone, andrà al Benevento: sono stati raggiunti gli accordi di massima, in arrivo il via libera.

Foto: Twitter giocatore