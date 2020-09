Esclusiva: Genoa in chiusura per l’attaccante svedese Joel Asoro. Atteso già domani

Un nuovo attaccante per il Genoa, si tratta di Joel Asoro, punta centrale svedese classe 1999 di proprietà dello Swansea reduce da un’esperienza in prestito con il Groningen. Ghanese di origine, ha una velocità straordinaria (nelle movenze ricorda molto Samuel Eto’o) e il Genoa lo ha scelto dopo una trattativa blindatissima. Approdato in Inghilterra grazie all’intuizione del Sunderland, che lo prese dagli svedesi dell’IF Bromma, fu poi acquistato dallo Swansea per poco meno di due milioni e mezzo. Ora il Genoa per la prima esperienza italiana, Asoro è già atteso nella giornata di domani per le visite.

Foto: sito Genoa