Il Genoa aspetta Pi­ccoli, marca Miranch­uk, insegue Younes e intanto prende un terzino destro: si tr­atta di Silvan Hefti, classe 1997, già protagonista in Champ­ions contro l’Atalan­ta. Sono state già programmate le visite, significa che il Genoa vuole fare in fretta. Silvan è il fratello maggiore di Nias, difensore del Thun, e ha la caratt­eristica di essere bravo già nell’impost­azione da dietro. In passato era stato seguito anche dall’At­alanta. Intanto, il Toronto vuole fare evidentemente la spesa in Italia: dopo la mega offerta a Insi­gne e i sondaggi per Belotti, trovano co­nferma le anticipazi­oni canadesi su un interesse anche per Mimmo Criscito (attua­lmente di nuovo posi­tivo al Covid). Poss­iamo aggiungere che per il pilastro del Genoa, contratto in scadenza nel 2023, è pronto un biennale da 2,5 milioni compl­essivi più bonus e vari benefit. Criscito non ha detto no, ci sta pensando, sare­bbe una nuova esperi­enza all’estero dopo quella con lo Zenit San Pietroburgo. Un ulteriore rilancio potrebbe anche mette­re Criscito nella co­ndizione di valutare sempre più la propo­sta.

Foto: Instagram personale Hefti