Esclusiva: Genoa-Andreazzoli, solo conferme. Entro mercoledì…

Il 29 maggio scorso vi avevamo anticipato un nome a sorpresa per la panchina del Genoa, quello di Aurelio Andreazzoli. Quest’ultimo ha ancora un anno di contratto, ma l’Empoli ovviamente lo liberebbe e già ci sono stati contatti proficui. In lista resta Leonardo Semplici, fin qui orientato a restare alla Spal, ma bisogna aspettare la decisione definitiva. Prandelli oggi ha il 25 per cento di possibilità di restare, indipendentemente dall’Impegno contrattuale, Preziosi comunque scioglierà le riserve nel giro di un paio di giorni.

Foto: Twitter ufficiale Empoli