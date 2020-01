Dopo Iago Falque, il Genoa ha chiuso anche l’operazione Vittorio Parigini, classe 1996.

Le indiscrezioni che ci arrivano da Torino danno l’operazione come completata: contratto quinquennale e visite mediche programmate per le prossime ore. Come contropartita il Torino avrà un paio di giovani rossoblu ma quasi sicuramente non l’attaccante Bianchi, come già raccontato.

Foto: Sito ufficiale Torino