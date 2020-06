Esclusiva: Genoa, accordo per Charpentier. E la Reggina lo aspetta in prestito

Gabriel Charpentier al Genoa. Una trattativa già in stato avanzato, come anticipato nei giorni scorsi, ora in chiusura: c’è l’accordo con il club lettone dello Spartaks Jurmala per circa un milione. Charpentier è un attaccante francese del ’99, a lungo protagonista con la maglia dell’Avellino prima di un lungo infortunio che adesso ha quasi messo alle spalle. Su Charpentier c’era anche la Lazio, ma nelle ultime due settimane il Genoa ha accumulato un vantaggio incolmabile. C’è una promessa fatta alla Reggina per il prestito. E che sarà mantenuta, malgrado l’inserimento nelle ultime ore di altri club (soprattutto di Serie C) che avrebbero voluto puntare su Charpentier. Ma lo stesso Genoa ritiene che il ragazzo sia pronto per la Serie B e che possa essere protagonista con l’ambizioso club amaranto.

