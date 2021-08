Esclusiva: Genoa, accordo con Caicedo. No stop per Fares

Il Genoa ha strappato il sì di Felipe Caicedo, dopo una trattativa durata 48 ore e dopo una pausa di riflessione dell’attaccante in uscita dalla Lazio. Preziosi ha allargato l’offerta che partiva da un contratto biennale con opzione, ritoccando l’ingaggio e incassando il sì del Panterone. Caicedo saluta la Lazio e per il Genoa si tratta di un colpo importante, visto che giocherà in coppia con Lammers. Intanto il club rossoblù è no stop con la Lazio per convincerla a modificare gli scenari nei confronti di Mohamed Fares: il club di Lotito per l’esterno sinistro chiede l’obbligo di riscatto, il Genoa vorrebbe un prestito con diritto, la trattativa va avanti. L’alternativa resta Marvin Zeegelaar.

Foto: Twitter Lazio