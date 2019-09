Esclusiva: Gautieri-Triestina dopo Pillon e Sottil. Già lunedì…

Una lista ristretta per la panchina della Triestina. Dopo aver corteggiato senza buon esito Pillon e dopo aver memorizzato la difficoltà di arrivare a Sottil per problemi contrattuali, il terzo nome della lista che vi avevamo presentato la settimana scorsa (non terzo in ordine di importanza, ma di fattibilità) era quello di Carmine Gautieri. E dopo il prossimo impegno di campionato, la Triestina potrebbe già lunedì rendere operativa la decisione. Indipendentemente dal risultato, con principali traghettatore in panchina.

Foto: Pisa Twitter