Esclusiva: Gautieri aspetta il contratto del Catania. E Novellino…

Carmine Gautieri ha detto sì al Catania chiedendo un contratto fino al 30 giugno 2020. L’amministratore delegato Lo Monaco, al terzo anno di Serie C, sembra propenso ad accontentarlo in modo che nella giornata di domani il club siciliano possa avere il sostituto dell’esonerato Sottil. Un particolare importante da non sottovalutare si riferisce anche ai costi di gestione. Sottil aveva firmato un impegno triennale e se Lo Monaco darà il via libera, Gautieri diventerà il nuovo allenatore del Catania (quest’ultimo non accetterebbe 6 mesi di contratto). Nel frattempo il Catania ha sondato altre piste, non soltanto Pochesci, ma anche quella riguardante Novellino. Entrambi hanno dato disponibilità fino a giugno. Ora la decisione con Gautieri che aspetta il via libera…

Foto: sito ufficiale Pisa