Esclusiva: Gattuso, quel no allo Spartak. Preziosi vuole dargli carta bianca

Rino Gattuso è in Russia. Un po’ per aggiornamento professionale, qualche partita dal vivo fa sempre bene. Ma anche per ascoltare proposte, l’ultima dello Spartak Mosca che vive un momento di crisi. Con l’attuale tecnico Oleg Kononov, infatti, i russi hanno per ora raccolto solo 14 punti in campionato e attualmente si trovano in nona posizione, vale a dire nella metà destra della classifica. Ma Ringhio non è convinto, esattamente come non era convinto qualche mese fa di andare negli Emirati o in Qatar, malgrado offerte economiche vantaggiose. Confermiamo quanto anticipato prima delle 18, Gattuso rientrerà in Italia nelle prossime ore e quasi sicuramente incontrerà il Genoa. Preziosi ha intenzione di concedergli carta bianca, la voglia dell’allenatore di tornare è grande. Ma ci deve essere totale sintonia su tutto, la novità è rappresentata dall’apertura. E prima di andare su altri allenatori Preziosi vuole trovare l’intesa con Gattuso, considerato che ormai la fiducia nei riguardi di Andreazzoli è sotto il minimo sindacale.

Foto: twitter Milan