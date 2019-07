Esclusiva: Gattuso, c’è la Cina nel futuro. E in Arabia…

Rino Gattuso sta vivendo un momento di assoluto relax. E’ in vacanza, si sta ricaricando, ma segue con attenzione tutte le amichevoli estive, soprattutto quelle più prestigiose. La trattativa in Arabia era stata impostata con l’Al-Hilal, poi Ringhio ha deciso di aspettare e da quelle parti hanno ingaggiato Razvan Lucescu, il figlio di Mircea. Gattuso ha mantenuto l’intenzione di non allenare più in Italia, la novità è che il futuro potrebbe essere in Cina. Sono già arrivate un paio di proposte, compreso un sondaggio dello Shanghai Shenhua, lo stesso club che ha da poco ingaggiato El Shaarawy. Ma ci sarà tempo, non è un discorso legato alle prossime settimane…

