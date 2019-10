Esclusiva: Gattuso ancora perplesso, la Samp aspetta fino a pranzo. Gli scenari

Il pressing di Ferrero è destinato a non andare in porto. Rino Gattuso ha apprezzato molto la proposta, ma almeno in queste ultimissime ore non sembra orientato ad accettarla. Aspettiamo la decisione definitiva, ma ora la situazione è bloccata. E cosa farà la Samp? Aspetterà fino all’ora di pranzo, massimo fino al pomeriggio. E poi valuterà altro. De Biasi non convince completamente tutti, ma resta in lizza. Iachini non ha avuto un buon rapporto con Pecini a Empoli, ma è tra i pochi a conoscere bene l’ambiente e ad averci lavorato con profitto. Nelle ultime ore è stato proposto Di Biagio, di sicuro per la Samp deve arrivare il momento della scelta dopo la risoluzione con Di Francesco.

Foto: twitter Milan