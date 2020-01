Esclusiva: Gaetano atteso oggi a Cremona

Gianluca Gaetano è pronto ad iniziare una nuova avventura con la maglia della Cremonese. Oggi sarà una giornata chiave per questa trattativa che vi abbiamo anticipato già da lunedì. Il giovane centrocampista, classe 2000, è atteso in giornata a Cremona. Il giocatore non sarà convocabile per il match di domani contro il Venezia, ma si metterà subito a disposizione di mister Rastelli. Operazione in prestito secco dal Napoli.

Foto: Twitter Napoli