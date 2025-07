Esclusiva: Gabriele Artistico allo Spezia, venerdì le visite

09/07/2025 | 16:20:29

Gabriele Artistico ripartirà dello Spezia. Dopo la parentesi a Cosenza, l’attaccante potrà dimostrare le sue indiscutibili qualità alla corte di D’Angelo. Pochi minuti fa è arrivato il via libera della Lazio, proprietaria del cartellino, per il prestito. Artistico è atteso in Liguria venerdì per le visite, poi avrà inizio la sua nuova avventura.

FOTO: instagram Artistico