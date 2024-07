Esclusiva: Gabriele Artistico alla Lazio, quattro anni di contratto. Presto visite e poi la B

Gabriele Artistico andrà alla Lazio. Nelle ultime ore sono stati raggiunti gli accordi per l’attaccante classe 2002, recente protagonista con la Virtus Francavilla. Un profilo giovane, molto corteggiato già lo scorso gennaio. Con la Lazio ci sono gli accordi, i documenti verranno firmati nelle prossime ore, poi Artistico sarà a Roma per le visite. Contratto di quattro anni e un probabile futuro in Serie B: Spezia e Juve Stabia si sono già messe in fila.

Foto: Instagram Artistico