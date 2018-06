Esclusiva: Gabriel, sorpasso e pole Frosinone. La formula. Ora la Fiorentina…

Ieri sera vi avevamo parlato di un’irruzione a sorpresa del Frosinone per Gabriel. Bene, nelle ultime ore l’irruzione si è tramutata in sorpasso con pole. La formula: prestito con obbligo di riscatto a circa tre milioni in caso di salvezza del Frosinone. Prima Gabriel prolungherà il contratto con il Milan in scadenza nel 2019. La Fiorentina – in vantaggio fino a stamattina – si è defilata, ora si concentra su Lafont e Costil. Per Gabriel negli ultimissimi minuti tentativo della Samp, ma il Frosinone vuole chiudere.

Foto: sito ufficiale Empoli