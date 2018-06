Esclusiva: Gabriel-Fiorentina, possibile incontro la prossima settimana

Un portiere per la Fiorentina. Avanza, come abbiamo raccontato, la candidatura di Gabriel. All’interno di una mini lista che comprende altri tre o quattro nomi, il brasiliano del Milan sta scalando le posizioni e sta raggiungendo la pole. Non escludiamo che la Viola decida di prendere un altro portiere, ma Gabriel è una pista concreta e già la prossima settimana potrebbe esserci un incontro. L’Empoli continua a sperare nel riscatto, operazione da circa sei milioni, ma ora la Fiorentina avanza.

Foto: Twitter ufficiale Empoli