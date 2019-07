Esclusiva: Gabriel è a Lecce, domani visite e firma

Gabriel al Lecce. Cinque giorni fa vi abbiamo raccontato l’irruzione a sorpresa del club salentino per il portiere brasiliano, svincolato, aggiungendo poi che l’ex Milan sarebbe arrivato martedì in Italia e avrebbe svolto le visite nella giornata di mercoledì. Tutto confermato: Gabriel è arrivato a Lecce, domani sono in programma i controlli di rito, anticamera della firma sul contratto biennale e del successivo annuncio.

Foto: Twitter ufficiale Empoli