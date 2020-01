Esclusiva: Gabigol tratta con il Flamengo. In Europa solo il West Ham

Gabigol non è atteso in Italia, almeno nelle prossime ore o nei prossimi giorni. L’Inter gli ha chiesto di chiarire la sua posizione con il Flamengo: un accordo con il cartellino potrebbe anche essere semplice ma bisogna trovare l’intesa sull’ingaggio, passaggio fondamentale per definire l’operazione. E per il club nerazzurro sarebbe un tesoretto non indifferente. Nelle ultime ore si è rifatto sotto il West Ham, ultima pista europea aperta (il Chelsea non c’è). E dalla decisione di Gabigol dipende anche il futuro di Pedro, in uscita dalla Fiorentina e vicino al Gremio. Ma prima lo stesso Pedro vuole capire come finirà tra Gabigol e il Flamengo.

Foto: Twitter ufficiale Flamengo