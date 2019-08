Esclusiva: Gabbiadini per Simeone, idea scambio tra Samp e Fiorentina. Su Kamano…

Giorni fa vi avevamo parlato dell’interesse concreto della Samp per Giovanni Simeone che può lasciare la Fiorentina. L’attaccante argentino sta valutando altre proposte, sia all’estero che in Serie A, ma l’affare con la Samp può andare in porto attraverso uno scambio: ai viola piace Manolo Gabbiadini, non blindatissimo a Genova e profilo gradito a Montella. La valutazione dei cartellini è tra gli 11 e i 18 milioni, ovviamente si sta ragionando sull’eventuale conguaglio a favore di uno dei due club. Pista da seguire, un’idea nata all’improvviso e – come tutte le idee – ha bisogno riflessioni. La Samp resta sempre forte su Kamano del Bordeaux, non ha mollato Ben Arfa e vuole piazzare – come raccontato in esclusiva – due colpi in prospettiva, Antzoulas e Kudus.

Foto: Fiorentina Twitter