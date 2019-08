Esclusiva: Frosinone, piace Moncini. E Paloschi…

Il Frosinone ha memorizzato da giorni l’assalto concreto della Cremonese nei riguardi di Fabio Ceravolo, un obiettivo da sempre in cima alla lista. E ora si sta concentrando su altri obiettivi: piace molto Gabriele Moncini, rientrato alla Spal dal prestito di Cittadella, ma bisogna aspettare che il club emiliano faccia qualche movimento in attacco. Tra i papabili anche Alberto Paloschi, che la stessa Spal non considera incedibile: il Frosinone ci sta pensando.