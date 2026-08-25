Esclusiva: Frosinone in chiusura per l’attaccante Bobcek

26/08/2026 | 00:03:12

Il Frosinone piazza un bel colpo per l’attacco. Si tratta di Tomas Bobcek, slovacco classe 2001 del Lechia Danzica, capocannoniere con 20 gol in 30 partite nell’ultima stagione in Polonia. Nelle prossime ore ci sarà lo scambio di documenti in modo da mettere presto a disposizione di Alvini, la valutazione è tra gli 8 e i 10 milioni. Bobcek (alto quasi 190 centimetri, piede destro, forte fisicamente ma anche agile) si aggiunge a Birligea per una profonda ristrutturazione del reparto offensivo di una neo-promossa che in Serie A vuole giocarsi tutte le carte per conquistare la salvezza.

Foto: Instagram personale