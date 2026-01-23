Esclusiva: Frosinone, in arrivo Seydou Fini

23/01/2026 | 14:19:52

Un nuovo esterno offensivo per il Frosinone. È stato raggiunto l’accordo con il Genoa per il prestito secco di Seydou Fini, classe 2006, nel giro azzurro. Un talento purissimo con un passato in Olanda, grande dribbling e capace di trovare soluzioni interessanti negli ultimi 30 metri. Il Genoa ci crede molto e la formula del trasferimento lo conferma. Adesso la possibilità di emergere ulteriormente alla corte di Alvini che ha negli schemi offensivi la sua principale virtù.

Foto: sito Genoa