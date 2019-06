Esclusiva: Frosinone, in arrivo l’esterno offensivo classe ‘98 Tribuzzi

Dopo Gerbo, il Frosinone sta per chiudere un altro colpo. In arrivo il trequartista-esterno offensivo Alessio Tribuzzi, classe 1998, reduce da una grande stagione con l’Avellino: 12 gol, assist in doppia cifra e un contributo spesso decisivo. Per Tribuzzi, che si svincolerà dal club irpino, si tratta di un ritorno a Frosinone visto che qualche anno fa era stato protagonista con la Primavera. Ora il rientro dalla porta principale, il Frosinone ha battuto una concorrenza agguerrita.

Foto Screenshot YouTube