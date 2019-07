Esclusiva: Frosinone, è fatta per Tribuzzi. Contratto quadriennale

Alessio Tribuzzi torna a Frosinone. Ve ne avevamo parlato lo scorso 25 giugno, la trattativa era in stato molto avanzato, adesso sono arrivate le firme sul contratto, impegno quadriennale. Tribuzzi è un classe ’98 che ritorna a Frosinone dopo una proficua esperienza con la Primavera gialloblù e dopo essere stato grande interprete nella promozione dell’Avellino dalla Serie D. Esterno offensivo con eccellenti qualità, Tribuzzi ha tutte le carte in regola per essere subito protagonista, considerata la sua predisposizione e a giocare negli ultimi trenta metri e a fare dell’imprevedibilità la sua dote migliore. Il Frosinone ha bruciato la concorrenza, ma da settimane aveva ottenuto una corsia preferenziale.

Foto: screenshot YouTube