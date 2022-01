Il Frosinone sta per chiudere un rinforzo importante per la fascia destra. Si tratta di Stefano Sabelli, classe 1992, in uscita dal Genoa. Operazione in stato avanzato e molto vicina alla conclusione. Il Frosinone valuta le proposte per Gatti (c’è il Torino da 4 giorni) e ha ormai chiuso per i difensori Kalaj e Barisic. In uscita Iemmello (notizia di ieri sera) piace anche al Catanzaro.

FOTO: Instagram Sabelli