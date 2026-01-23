Esclusiva: Frosinone, anche Fiori dopo Seydou Fini!

23/01/2026 | 17:52:00

Il Frosinone fa collezione di esterni offensivi. Nel pomeriggio abbiamo anticipato l’arrivo di Seydou Fini, classe 2006, in prestito secco dal Genoa. Ma il Frosinone non si ferma e pochi minuti fa ha raggiunto gli accordi totali con il Mantova per il prestito con diritto di riscatto di Antonio Fiori, classe 2003, contratto in scadenza nel 2027. Per Fiori c’erano stati contatti qualche settimana fa ma senza alcun tipo di accordo, adesso il Frosinone ha chiuso in poche ore due esterni offensivi.

Foto: sito mantova