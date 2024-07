Un nuovo attaccante per il Frosinone. In nottata è stato raggiunto a sorpresa l’accordo con la Fiorentina per Filippo Distefano, classe 2003, cresciuto nelle giovanili viola e nell’ultima stagione in prestito a Terni. Accostato a diversi altri club di Serie B, il futuro di Distefano sarà a Frosinone con Vivarini, c’è il via libera della Fiorentina per il prestito.

Foto: twitter Frosinone