Esclusiva: Frigerio, c’è anche il Catania con il Lecco e altre due di B

Marco Frigerio è una mezzala di buonissima qualità, classe 2001 e in scadenza di contratto con il Foggia. Dalla scorsa estate c’è movimento, a Sudtirol e Reggiana si è aggiunto – come anticipato – il Lecco anche se il club neo-promosso in B si sta intanto sensibilmente avvicinando a Ndoj. Ma attenzione alle sorprese e agli inserimenti per Frigerio, il Catania è un club che ha sondato e che apprezza molto. Tra l’altro, come raccontato, il Catania segue tra gli esterni offensivi non solo Valente in uscita da Palermo ma anche Peralta del Foggia.

Foto: Instagram Frigerio