Esclusiva: Franzolini lascia l’Ascoli a zero. Nel suo futuro c’è la Feralpisalò

Andrea Franzolini è il migliore talento del settore giovanile dell’Ascoli. Centrocampista classe 2003, grande fisico e qualità eccellenti, può giocare davanti alla difesa e da mezzala. Franzolini ha un contratto in scadenza a giugno, non rinnoverà e il suo futuro è ormai scritto: la Feralpisalò (che lotta per la promozione in Serie B) è a un passo dagli accordi definitivi, soluzione a sorpresa e in dirittura d’arrivo. Franzolini era stato un paio di anni fa molto vicino alla Fiorentina, ma l’Ascoli aveva deciso di resistere a qualsiasi proposta forse perché immaginava di poter trovare un rapido accordo per il rinnovo. Invece, lo scatto della Feralpisalò ha tutta l’aria di essere quello decisivo.

Foto: Instagram ufficiale Andrea Franzolini