Esclusiva: Frabotta ha scelto il Genoa. Ora serve l’accordo con il Frosinone

Gianluca Frabotta ha scelto il Genoa. Il Frosinone per ora fa muro e non vuole cedere il terzino sinistro classe 1999, ma ci possono essere sviluppi nei prossimi giorni. Tutto questo malgrado il solito ritorno in Liguria di Criscito. Frabotta è molto apprezzato da Ottolini che lo conosce fin dai tempi della Juve, ha altre sue proposte (una sempre in B e l’altra dall’estero), ma la sua scelta – in caso di addio al Frosinone – si chiama Genoa.

Foto: twitter Lecce