Esclusiva: Fortini, primo contatto diretto tra Fiorentina e Roma

30/01/2026 | 23:01:02

Attenzione agli ultimi giorni di mercato di Niccolò Fortini, terzino sinistro classe 2006 in scadenza di contratto con la Fiorentina tra poco meno di un anno e mezzo. Dopo quanto svelato nei giorni scorsi, possiamo aggiungere che nel corso del pomeriggio ci sono stati i primi contatti diretti tra Roma e Fiorentina. Il club giallorosso è concentrato sull’arrivo di un altro attaccante, ma aspettiamoci un’offerta anche nelle prossime ore e comunque a ridosso del gong di lunedì sera. La Viola ha proposto fin qui un rinnovo a Fortini, senza trovare un accordo, può darsi che alzi l’asticella ma intanto i dialoghi con la Roma proseguono e per la prima volta sono stati tra i due club.

Foto: sito Fiorentina