Esclusiva: Folorunsho, sondaggio Rennes. La situazione

Anche il Rennes in serata ha chiesto informazioni per Micheal Folorunsho. Il direttore sportivo dei francesi, Frederic Massara, è una vecchia conoscenza del calcio italiano e ha individuato nel centrocampista classe ’98 un possibile rinforzo da regalare al tecnico Stéphan. Ma lui vuole ancora aspettare, la Lazio resta in testa ai suoi desideri. E la Fiorentina è pronta a intervenire negli ultimissimi giorni di mercato.

Foto: sito figc