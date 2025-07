Esclusiva: Folorunsho al Cagliari, siamo in chiusura

15/07/2025 | 15:49:25

Michael Folorunsho al Cagliari. Una pista nata a sorpresa lo scorso 5 luglio e che vi abbiamo raccontato in esclusiva. La trattativa è andata avanti in modo concreto nelle ultime ore, possiamo dire che siamo davvero agli ultimi dettagli. Operazione in prestito con diritto di riscatto, in arrivo il via libera del Cagliari, un nuovo rinforzo per Pisacane.

Foto: Instagram Fiorentina