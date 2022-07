Esclusiva: Foggia scatenato, in arrivo tra giovani da Inter e Milan

Il Foggia si sta letteralmente scatenando sul mercato. Poco fa vi abbiamo dato la notizia dell’imminente arrivo di Odjer a parametro zero, ieri erano stati raggiunti gli accordi per Di Noia e Fazzi. Adesso siamo in stato avanzato per l’arrivo di tre giovani di talento: il trequartista Lorenzo Peschetola, classe 2003, dall’Inter, l’attaccante Riccardo Tonin, 21 anni, e il terzino destro Luca Stanga, 20 anni, entrambi dal Milan. Ai dettagli anche l’operazione Diego Peralta, classe 1996, esterno offensivo in uscita dalla Ternana.

Foto: Logo Foggia