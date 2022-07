Esclusiva: Foggia scatenato, in arrivo Di Noia e Fazzi. Pressing per Schenetti e Odjer

Molto attivo anche il Foggia che vuole consegnare a Boscaglia una squadra competitiva. Accordi raggiunti per due centrocampisti: Giovanni Di Noia di proprietà del Perugia e Niccolò Fazzi, esterno in uscita dal Messina. Pressing totale per due svincolati: si tratta dell’esterno offensivo Andrea Schenetti, ex Entella, e del mediano Odjer, ex Palermo.

Foto: logo Foggia