Esclusiva: Foggia, anche il fratello di Keita Balde dalla Samp

Il Foggia ha utilizzato la deroga di mercato per chiudere gli ultimissimi colpi. Proprio sul gong è arrivato l’accordo con la Sampdoria per il prestito di Ibourahima Balde, punta centrale classe 1999 che ha già avuto un’esperienza in Serie C con la Vis Pesaro.

Stiamo parlando del fratello di Keita Balde, tornato in Italia proprio per andare alla Samp. In serata il Foggia ufficializzerà anche l’arrivo di Matteo Lucarelli, difensore centrale classe 2001 di proprietà del Parma, figlio di Alessandro, notizia che vi avevamo anticipato sabato scorso.

Fonte Foto: Sito Ufficiale Sampdoria