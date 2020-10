Simone Dell’Agnello viaggia spedito verso il Foggia. Tutto questo malgrado il Piacenza fosse convinto di aver preso l’attaccante livornese classe 1992, svincolatosi quasi due settimane fa dall’Arezzo. Il Foggia ha ormai battuto la concorrenza, è lui il nuovo colpo in arrivo per il reparto offensivo. E Dell’Agnello potrà dare un contributo interessante in Serie C.