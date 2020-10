Esclusiva: Foggia a sorpresa, in arrivo il difensore Matteo Lucarelli dal Parma

Il Foggia non si ferma. E in questi minuti ha deciso di prendere anche Matteo Lucarelli, classe 2001, difensore centrale di talento di proprietà del Parma. Operazione in prestito, a sorpresa e ormai in dirittura d’arrivo. Matteo è figlio di Alessandro, bandiera del Parma e attuale dirigente, ma anche nipote di Cristiano, allenatore della Ternana. Lucarelli junior era stato inseguito dal Carpi nelle scorse settimana, ma poi la trattativa non andò in porto. Adesso l’imminente svolta Foggia per un’importante esperienza in Serie C.