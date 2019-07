Esclusiva: Fiorentina, volata Lirola-Lala. Più defilato Da Costa

La Fiorentina è sempre a caccia di un terzino destro. La volontà del club viola è quella sbloccare la trattativa con il Sassuolo per Pol Lirola che resta la prima scelta con possibili novità a stretto giro di posta. Ma c’è una volata in corso tra l’esterno neroverde e Kenny Lala, classe 1991 in forza allo Strasburgo, una pista che vi abbiamo anticipato all’ora di pranzo. Più defilato, invece, Danny Da Costa, classe 1993, dell’Eintracht Francoforte.

Foto: Twitter personale Lirola