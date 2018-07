Esclusiva: Fiorentina, solo Pasalic. Rodrigo Battaglia pista sempre più gelida

Solo Mario Pasalic per il centrocampo della Fiorentina. Molto più che fiducia, qualcosa in più, aspettando il via libera del Chelsea. Poi arriverà un altro centrocampista, ma non sarà Rodrigo Battaglia. Gli accostamenti che lo danno a pochi passi dalla Fiorentina sono privi di fondamento. La pista è sempre più gelida, il centrocampista dello Sporting Lisbona è stato proposto, ma dovrà cercare un’altra destinazione. Malgrado i rumors assolutamente fuori luogo delle ultime ore.