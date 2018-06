Esclusiva: Fiorentina, si avvicina Edmilson. E per Meret l’Udinese ora frena

La Fiorentina aspetta Pjaca, ma ha intenzione di fare un’altra operazione in attacco. Stiamo parlando di Edmilson Junior, classe 1994, in scadenza con lo Standard Liegi. Un profilo studiato e apprezzato, Edmilson è un esterno che può giocare sia a destra che a sinistra, nelle ultimissime ore la trattativa ha avuto un’impennata. Ripetiamo: è un discorso che prescinde da Pjaca, priorità assoluta. Nel frattempo l’Udinese ha preso tempo per Meret, in questo momento non ha intenzione di cederlo, pur avendo memorizzato la proposta della Fiorentina con la possibilità di un riscatto obbligato. Meret accetterebbe con entusiasmo Firenze, ma l’Udinese ora frena. E vedremo se sarà una decisione definitiva. Nel frattempo il club viola considera altre piste, era stato proposto Rafael, valutato anche Letica dell’Hajduk. Ufficializzato Hancko per la difesa, ora la Fiorentina punta gli altri obiettivi. E Soucek resta in corsa per il centrocampo. Con Pjaca priorità.